व्यावसायिकाला मारहाण; एकाला अटक
चाकण, ता. २१ : पुणे-नाशिक महामार्गावर वाकी खुर्द (ता.खेड) येथील एका पेट्रोल पंपावर रात्रीच्या सुमारास टायर पंक्चरच्यादुकानात झोपलेल्या नसीम शाह (वय ४२) याच्या डोक्यात एकाने हत्याराने मारहाण केली व त्याला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी चाकण पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. शुभम सखाराम पवार (वय २४ , रा. सातकरस्थळ, राजगुरुनगर ता. खेड) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर जखमी नसीम यांचे वडील मोहम्मद शाह यांनी फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार रिक्षाचे भाडे देणे घेण्यावरून व इतर कारणावरून झालेल्या वादातून सोमवारी (ता. २०) रात्रीच्या सुमारास घडला, अशी माहिती चाकणचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली.
