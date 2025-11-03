युती अन् आघाडी ठरवणार गणित
युती अन् आघाडी ठरवणार गणित
चाकण नगरपरिषदेच्या येत्या निवडणुकीत अपक्ष किती मैदानात उतरतात, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कशी ताकद लावतात, भाजप कशा पद्धतीने लढतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. तसेच, या निवडणुकीत कोणता पक्ष कोणाशी युती करतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
- हरिदास कड, चाकण
खेड तालुक्यातील चाकण नगरपरिषदेत सन २०१५ ते २०१९ या पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शिवसेनेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. स्वर्गीय माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षाचे नगरपरिषदेवर वर्चस्व होते. शिवसेनेला ९ जागा मिळाल्या होत्या. सात जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतल्या होत्या. सहा अपक्ष होते. एक जागा भाजपने कशीबशी जिंकली होती. मागच्या निवडणुकीत अपक्ष बोलेल तसे चालत होते. अपक्षांना नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाची, तसेच उपनगराध्यक्ष पदाची संधी मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र पाच वर्षात विरोधी बाकावर बसली. विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते.
या वेळेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे विभाजन झालेले आहे. त्यामुळे यावेळी कोणता पक्ष स्वबळावर लढतो, कोणता पक्ष युती करतो की महायुतीतील पक्ष एकत्रित लढतात, यावरही निवडणुकीचे बरेच काही चित्र अवलंबून आहे. नगराध्यक्षपदाची जागा यावेळी सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. नगराध्यक्षपद थेट निवडणुकीतून आहे. या निवडणुकीत कोणता पक्ष कोणाशी युती करतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
खेड तालुक्यात आमदार बाबाजी काळे हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आहेत. ते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार दिलीप मोहिते व भाजपचे तालुक्याचे नेते, कशी ताकद वापरतात यावर बरेच काही चित्र अवलंबून राहणार आहे. माजी आमदार स्वर्गीय सुरेश गोरे यांचे बंधू महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे हे शिवसेनेत (शिंदे) आहेत. ते नेमकी काय भूमिका घेतात, त्यातून कशा पद्धतीने पक्षीय पॅनेल उभे राहते, त्यांची खेळी काय राहते, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. सुरेश गोरे यांच्या घराण्याचा चाकण परिसरात दबदबा आहे. त्यांच्या पत्नी मनीषा गोरे याही नगराध्यक्षपदासाठी निवडणुकीत उतरणार असल्याचे संकेत त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिले आहेत.
खर्चासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे
चाकण औद्योगिक वसाहत व चाकण परिसरात झालेला विकास त्यामुळे नगरसेवकपदासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येथे केला जातो. त्यामुळे येथील निवडणूक सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या आवाक्यात बाहेरची आहे. पक्ष कोणाला उमेदवारी देतो. अधिक खर्च करतो, यावरही मतदारांचे निरीक्षण आहे. येथील निवडणूक चुरशीची होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी काट्याची टक्कर होणार आहे.
