चाकणच्या ब्रिटिशकालीन पुलाची दुरवस्था
चाकण, ता. २९ : येथील जुन्या पुणे-नाशिक महामार्गावर मराठी शाळेजवळ ब्रिटिशकालीन दगडी बांधकामातील पूलाला शंभर वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. चाकण शहरातील अंतर्गत वाहतूक येथून मोठ्या प्रमाणात ये-जा करत आहे. अवजड वाहनेही या पुलावरुन जातात. या पुलाच्या दुरवस्थेकडे आणि पुलाच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’कडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. हा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक असून कधीही कोसळू शकतो अशा अवस्थेत आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी ओढ्यावर दगडी बांधकामातील सुमारे पंधरा फूट उंचीचा पूल उभारला. या पुलाला दगडी मोऱ्या आहेत. हा पुल साधारणपणे साठ फुटावर लांब व पंचवीस फूट रुंदीचा आहे. पावसाळ्यात ओढ्यातून पुराचे पाणी वाहते तसेच सांडपाणी, मैला सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात वर्षभर वाहते. त्यामुळे येथे दुर्गंधी मोठ्या प्रमाणात आहे. या पुलाच्या पायाचे दगड झिजलेले आहेत. या पुलाचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ कोणीच केले नाही. हा रस्ता नगर परिषदेच्या हद्दीत आणि ताब्यात आहे. या पुलाकडे संबंधित नगरपरिषदेने लक्ष द्यावे अशी मागणी आहे. या पुलाच्या दोन्ही बाजूला लोखंडी जाळी लावलेली आहे. ती जाळी सुद्धा तुटलेली आहे. त्यामुळे एखादे वाहन पुलावरून खाली कोसळू शकते.
या पुलाला शंभर वर्ष होऊन गेलेली आहेत. या पुलाचे बांधकाम जुने झालेले आहे. त्यामुळे या पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यायी पूल उभारणे गरजेचे आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या लोखंडी जाळ्या तुटलेल्या आहेत. याकडे नगरपरिषदेने लक्ष द्यावे. नगरपरिषदेने या पुलाच्या दोन्ही बाजूला सिमेंटी स्लॅब टाकून पाच फूट रुंदीचा पादचारी मार्ग करण्याचे नियोजन यापूर्वी केले आहे. त्याबाबत पाहणी केलेली आहे. सहा महिने होऊन गेले तरी काही झालेले नाही.
अशोक जाधव, विजय साळुंखे, नीलेश देशमुख, स्थानिक
