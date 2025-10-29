चाकणमध्ये लोखंडी गजाने तिघांना मारहाण
चाकण, ता. २९ : येथील एका हॉटेलमधील व्यवस्थापकांसहित तिघांना लोखंडी गजाने मारहाण केली, तसेच शिवीगाळ करून दमदाटी केली. यात तिघे जखमी झाले. याप्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापकाने पोलिसात फिर्याद दिल्यानंतर आरोपी गणेश नाणेकर (वय ४४, रा. नाणेकरवाडी, ता. खेड) यांच्यासहित सोळा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलावर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून गणेश नाणेकर याला अटक केल्याची माहिती चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली.
हा प्रकार मंगळवारी (ता. २८) दुपारी तीनच्या सुमारास घडला. आरोपी गणेश व त्याच्यासोबत असलेला सोळा वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा हे दोघे चाकण तळेगाव रस्त्यावरील मयूर हॉटेल बार अॅण्ड रेस्टॉरंटमध्ये आले. आरोपी गणेश नाणेकर हा कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व शिवीगाळ करू लागला. मी रात्री आलो त्यावेळेस तुम्ही दरवाजा उघडला नाही, तुमचे हॉटेल फोडून टाकेन अशी दमदाटी त्याने केली. त्यावेळेस हॉटेल व्यवस्थापकाने त्याला विनंती केली, परंतु तो ऐकत नव्हता. आरोपीने लोखंडी गजाने व्यवस्थापक, कॅशिअर आणि वेटर या तिघांना डोक्यावर, हातावर मारहाण केली, यात तिघे जखमी झाले. त्यानंतर त्याने हॉटेलमधील इतर गिऱ्हाईकांवरही दहशत निर्माण केली. त्यानंतर आरोपी नाणेकर निघून गेला असे हॉटेल व्यवस्थापक दयानंद शेट्टी यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. या मारहाणीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना देण्यात आले आहे.
