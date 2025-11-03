चाकण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता
चाकण, ता.३ : येथील ग्रामीण रुग्णालयात दररोजची बाह्य रुग्ण विभाग संख्या ९०० पेक्षा अधिक आहे. ही रुग्ण संख्या जिल्ह्यात मोठी मानली जाते. मात्र, या रुग्णालयात लहान मुलांसाठी वैद्यकीय अधिकारी नाही, इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयात २५अधिकारी व कर्मचारी आहेत. बाह्य रुग्णविभाग, आंतररुग्णविभाग, दंत चिकित्सा विभाग, रक्त तपासणी प्रयोगशाळा, औषध, उच्च रक्तदाब मधुमेह तपासणी विभाग आदी विभाग कार्यरत आहेत. दोन ते तीन महिन्यांतून कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया येथे केल्या जातात. १० ते १५ महिलांवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया येथे केली जाते. बाह्य रुग्णविभागात केस पेपर व इतर तपासणी घेण्यासाठी रुग्णांकडून कोणतीही रक्कम आकारली जात नाही.
क्वचितच कर्मचारी उशिरा येतात. उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समज दिली जाते. त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. २४ तास रुग्णालय सुरू असते त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या शिफ्ट या वेगवेगळ्या आहेत.
- डॉ. सचिन कांबळे, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, चाकण (ता. खेड)
दृष्टिक्षेपात
श्वान दंश, सर्प दंश यावर लसी उपलब्ध आहेत.
सरासरी दहा रुग्ण दर महिन्याला सर्पदंशाचे असतात.
दर महिन्याला शवविच्छेदन हे सरासरी ३५ ते ४० मृतदेहांचे असते.
दर महिन्याला श्वान दंशाचे प्रमाण हजार ते बाराशे रुग्णांचे आहे
दररोज चार ते पाच रुग्णांचे हाड फ्रॅक्चर वर प्लास्टर केले जाते.
अपघात ग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे.
आंतररुग्ण विभागात दहा ते पंधरा रुग्ण उपचारासाठी भरती असतात.
बाह्य रुग्ण विभागात सर्दी, खोकला, ताप, डेंगी सदृश आजार, व इतर आजारांवरील विविध रुग्ण उपचारासाठी येतात.
