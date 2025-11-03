चाकणच्या अंतिम मतदार यादीवर तक्रारी
चाकण, ता. ३ : येथील नगरपरिषदेची सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीनिमित्ताने नगर परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ३१) अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या अंतिम यादीतही घोळ असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते आमची नावे वगळली, आमची नावे या प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेल्याच्या तक्रारी नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे घेऊन जात आहेत. पण या तक्रारीचे नेमके आता काय होणार हा ही प्रश्न आहे. नगरपरिषदेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मात्र प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून नगरपरिषदेची मतदार यादी अद्ययावत केलेली आहे व दुबार मतदार शोधले आहेत, असे अधिकाऱ्यांचे ठाम म्हणणे आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील नगरपरिषद ही ब वर्गाची नगरपरिषद समजली जाते. ही नगरपरिषद जिल्ह्यात मोठी आहे. चाकण औद्योगिक परिसर व मोठी रहिवासी वस्ती यामुळे या नगरपरिषदेला महत्त्व आहे. या नगरपरिषदेचे बारा प्रभाग आहे त्यामध्ये २५ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. तर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे.
याबाबत चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी सांगितले की, ‘‘नगरपरिषदेच्या मतदार यादी बाबत ४९१५ तक्रारी अर्ज आले होते. त्याचे निराकरण केलेले आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केलेली आहे. चौदा दिवस मतदार याद्यांची दुरुस्ती केलेली आहे. त्यामुळे घोळ वगैरे काही नाही. ज्यांच्या काही तक्रारी असतील त्या तक्रारींचे निराकरण पुन्हा स्थळ पाहणी करून करण्यात येईल.’’
