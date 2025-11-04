सोलापुरी चमेली बोरांची चाकणला गोडी
चाकण, ता. ४ : येथील महात्मा फुले बाजार आवारात सोलापूरची चमेली बोरे विक्रीसाठी येऊ लागली आहेत. बोरांचा नव्याने हंगाम सुरू झाला आहे. चाकण बाजारात सुमारे पाच ते दहा टन बोरे विक्रीसाठी आली आहेत. या सोलापूरच्या चमेलीबोरांना घाऊक बाजारात २५ ते ३०रुपये प्रति किलोला बाजारभाव मिळत आहे.ही बोरे चाकणकरांच्या पसंतीस उतरत आहेत.
सध्या बोरांचा हंगाम सुरू झाला असून सोलापूरमधून चमेली आणि इतर जातींच्या बोरांची बाजारात आवक वाढत आहे. काही वेळा चमेली बोरांना चांगला दरही मिळतो. सोलापूर जिल्ह्यात टेंभुर्णी, मंगळवेढा, माढा, बार्शी,पंढरपूर येथून चमेली बोरांची आवक सध्या सुरू झाली आहे. बोरांचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे राज्यातील बाजारात आवक वाढत आहे. पावसाळ्यामुळे ही बोरे सध्या आंबट लागत आहे. ऊन पडल्यानंतर या बोरांना गोडी भरेल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बोरांच्या मागणीनुसार भावात चढ-उतार होतो. काही ठिकाणी चांगला भाव मिळत आहे, असे व्यापारी रवींद्र बोराटे, ज्ञानेश्वर बनकर, बाळासाहेब सातपुते यांनी सांगितले.
चाकण बाजारात मोठ्या प्रमाणात सोलापूरच्या चमेली बोरांना मागणी आहे.सध्या ढगाळ वातावरण व पाऊस असल्यामुळे या बोरांची चव आंबट गोड अशी आहे. ऊन पडल्यानंतर या बोरांना गोडपणा येईल. त्यानंतर मागणी अधिक वाढेल व बाजारभावही वाढतील.
- रवींद्र बोराटे, विक्रेते
