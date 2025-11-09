चाकण पोलिस ठाण्याचे लवकरच विभाजन
चाकण, ता. ९ : खेड तालुक्यातील चाकण आणि महाळुंगे इंगळे या पोलिस ठाण्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयाने केलेला आहे. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची लगेच अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, चाकण पोलिस ठाण्याच्या विभाजनास चाकणकरांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
चाकण आणि महाळुंगे इंगळे या दोनही पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून उत्तर, दक्षिण करण्यात येणार आहे. या विभाजनामुळे चाकण येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील आंबेठाण चौकातील तसेच पश्चिम बाजूच्या झित्राई मळा, दावड मळा येथील चाकणमधील रहिवाशांना पोलिसात तक्रार करावयाची असेल तर साधारणपणे आठ किलोमीटर अंतरावरील वासुली फाटा या उत्तर महाळुंगे पोलिस ठाण्यात जावे लागणार आहे. हाकेच्या अंतरावरील चाकण पोलिस ठाणे सोडून नागरिकांना हा चुकीच्या पद्धतीने गैरसोयीचा प्रवास करावा लागणार आहे हे धक्कादायक आहे. विभाजन करताना नागरिकांना गैरसोय होणार नाही अगदी हाकेच्या अंतरावर जवळ एक दोन किलोमीटर अंतरावरील पोलिस ठाण्यात जावे लागले पाहिजे. हे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु या उद्दिष्टालाच पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने हरताळ फासला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच चाकण औद्योगिक वसाहतीतील औद्योगिक वसाहतीचा संपूर्ण परिसर तसेच करंजविहिरे, भामा आसखेड धरण, पाईट भागाचा परिसरही सध्या महाळुंगे इंगळे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येतो आहे. त्यामुळे या पोलिस ठाण्यावर सध्या मोठा भार आहे. या पोलिस ठाण्याचे विभाजन करण्यात येणार आहे.
चाकण पोलिस ठाण्याची जुनीच हद्द ठेवावी
चाकण पोलिस ठाण्याचे विभाजन करताना चाकण नगरपरिषदेची हद्द तसेच चाकण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पूर्वापर गावे तशीच ठेवून चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील पूर्व भागासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे निर्माण करण्यात, यावे. चाकण नगर परिषदेची हद्दी शेजारील नाणेकरवाडी, पिंपरी, रोहकल, बिरदवडी आदी गावे आहेत ती गावे तशीच ठेवावी. चाकण पोलिस ठाण्याची जुनी हद्द ठेवावी. तसेच चाकण पोलिस ठाण्याची हद्द चाकणची अस्मिता आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन गोरे, संजय गोरे, राम गोरे यांनी नमूद केले.
नवीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दी आयुक्तालय कार्यालयाकडून होतात. आमच्याकडे काही नाही आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही; परंतु पोलिस ठाण्याचे विभाजन होणार आहे हे मात्र नक्की आहे
-संजय सोळंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण (ता. खेड)
