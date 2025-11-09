चाकणला हिरव्या वाटाण्याची मोठी आवक
चाकण, ता. ९ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. ९) मध्यप्रदेशातून सुमारे १० टन हिरव्या वाटाण्याची आवक झाली. गुजरात, नागपूरमधून हिरव्या, काळी मिरचीची व हिरव्या- पिवळ्या मिरचीची मिळून सुमारे १०० टन आवक झाली.
बाजारामध्ये नव्याने काढणी केलेल्या बटाट्याची सुमारे ५०० क्विंटल आवक झाली. या बटाट्याला घाऊक बाजारात प्रति किलोला १८ रुपये भाव मिळाला, तर मध्यप्रदेशातील इंदोर बटाट्याला प्रति किलोला २२ रुपये भाव मिळाला. बाजारात कांद्याची सुमारे १२५० क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रति किलोला आठ ते १५ रुपये भाव मिळाला. पावसामुळे फळभाज्या व भाजीपाला सडल्याने बाजारात त्यांची आवक कमी होत असून, मागणी वाढल्याने फळभाज्या व पालेभाज्यांचे भाव वाढले आहेत. गवार, हिरवा वाटाणा, वालाच्या शेंगा, भेंडी यांचे भाव किरकोळ बाजारात प्रति किलो अगदी १५०, २०० रुपये आहेत.
फळभाज्यांचे भाव पुढीलप्रमाणे (प्रति किलोचे भाव) ः
टोमॅटो (२५), कारली (३५ ते ४५) दोडका (४३ ते ५५), भेंडी (६५), गवार (१२०), कोबी (१० ते १५), फ्लॉवर (१६), वांगी (२५ ते ३५), हिरवी मिरची (४०), दुधी भोपळा (१५ ते २५), शेवगा (५० ते ७०), ढोबळी मिरची (३० ते ५०), चवळी (२० ते ३०), हिरवा वाटाणा (१००), काकडी (२५), गाजर (४०), आले (आद्रक) ४० ते ५०), वालवर (४० ते ६० रुपये).
मेथीचे भाव वाढले
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालक यांच्या सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जुड्यांची आवक झाली. मेथीचे भाव वाढले आहेत. मेथीच्या एका जुडीला ३० रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या एका जुडीला २० रुपये भाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला १० ते १५ रुपये भाव मिळाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.