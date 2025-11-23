चाकणमधील रस्त्याचे काम खोळंबले
चाकण, ता. २३ : येथील चाकण- शिक्रापूर मार्गावर रुंदीकरण करून डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, ते काम मार्गावरील झाडे न काढल्यामुळे, तसेच विद्युत रोहित्र न काढल्यामुळे काही ठिकाणी खोळंबले आहे. ज्या ठिकाणी डांबरीकरणाचे काम झालेले आहे, तेही योग्य पद्धतीने झाले नाही, निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील चाकण- शिक्रापूर मार्ग, तसेच चाकण- तळेगाव मार्गावर दोन्ही बाजूने रुंदीकरण करण्यासाठी, तसेच सांडपाणी वाहिनीसाठी सुमारे १० कोटीचा निधी शासनाकडून उपलब्ध झालेला होता. त्यामुळे तळेगाव चौकात रुंदीकरण करण्यात आले. सांडपाणी वाहिनीची कामे काही ठिकाणी करण्यात आली, तर काही ठिकाणी अजूनही केलेली नाहीत. शिक्रापूर मार्गावर सांडपाणी वाहिनीचे काम ज्या ठिकाणी केले त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूने रस्ता रुंदीकरणाची कामे सध्या सुरू आहेत. मात्र, ती अर्धवट आहेत. रस्ता खोदलेला आहे, परंतु तेथे डांबरीकरणाचे काम लवकर केले जात नाही. त्यामुळे त्यात दुचाकी चालक पडतात व अपघात होतात हे भयानक वास्तव आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब नाणेकर यांनी सांगितले की, ‘‘ठेकेदार कंपनीने सांडपाणी वाहिनीचे काम सुरू केले आहे ते काही ठिकाणी काम झाले आहे, तर काही ठिकाणी अर्धवट आहे. ज्या बाजूने सांडपाणी वाहिनीचे काम केले नाही, त्या बाजूने सांडपाणी वाहिनीचे काम करावे. चाकण- शिक्रापूर मार्गावर एका बाजूला रस्ता रुंदीकरणासाठी खोदून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यात दुचाकी चालक पडत आहेत व अपघात होत आहेत. या मार्गाच्या रुंदीकरणात आडवी येणारी झाडे, तसेच विद्युत रोहित्र, विद्युत खांब वीज कंपनीने लवकर काढावीत.’’
ज्या ठिकाणी डांबरीकरण झालेले आहे ते काम कसे चांगले होईल याची मी पाहणी करणार आहे. डांबरीकरणाचे काम निकृष्ट होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. तसेच, संबंधित कंपनीला सांगितले जाईल. मार्गावरील झाडे काढण्यासाठी नगर परिषदेला सांगितलेले आहे. नगरपरिषदेने ती झाडे काढण्यासाठी वनविभागाकडे परवानगी मागितलेली आहे. त्यानंतर झाडे काढण्यात येतील. वीज कंपनीने विद्युत रोहित्र, विद्युत खांब काढल्यानंतर त्या ठिकाणी मार्गाचे काम लवकर होईल.
- दिलीप शिंदे, उपअभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
