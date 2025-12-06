‘यशासाठी एकाग्रता महत्त्वाची’
चाकण, ता . ६ : ‘‘यश मिळविण्यासाठी, अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांची एकाग्रता महत्त्वाची आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची एकाग्रता क्षणभंगुर झाली आहे,’’ असे मत व्याख्याते प्रा. दिगंबर ढोकले यांनी व्यक्त केले.
चाकण (ता. खेड) येथे ‘सकाळ एनआयई’ अंतर्गत पी. के. फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित कन्याशाळेत प्रा. ढोकले यांचे
‘व्यक्तिगत विकास व अभ्यासाचे नियोजन, वाचनाचे महत्त्व फायदे’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. यावेळी ते बोलत होते. पुढे बोलताना प्रा. ढोकले म्हणाले की, ‘‘विद्यार्थ्यांनी मातीशी स्वतःला जोडले गेले पाहिजे. हल्ली मुले, मुली चित्रपटातील गाण्यावर नाचतात हे चूक आहे. विद्यार्थ्यांनी कधी महापुरुषांची, क्रांतिवीरांची चरित्रे कधी वाचली आहेत का? त्यांनी वाचन वाढवले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना चित्रपटातील डायलॉग, गाणे पाठ होते, त्याअर्थी त्याला स्मरणशक्ती आहे. परंतु त्या स्मरण शक्तीचा वापर योग्य झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे नियोजन केले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी संकल्प केला पाहिजे.
यावेळी पी. के. फाउंडेशनचे संस्थापक, अध्यक्ष प्रतापराव खांडेभराड, सचिव नंदा खांडेभराड, सकाळचे वितरण विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अरुण पाटील, वितरण प्रतिनिधी परशुराम सैद, निकिता खांडेभराड, मुख्याध्यापिका ऊर्मिला पिंगळे आदी उपस्थित होते.
