चाकणला पालेभाज्यांचे भाव वधारले
चाकण, ता.७ : चाकण (ता. खेड) येथे बाजारात सध्या फळभाज्या तसेच पालेभाज्यांचे बाजारभाव वधारले आहेत. आहेत. गवार, हिरवा वाटाणा, राजमा वालाच्या शेंगा, वांगी,भेंडी यांचे भाव किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो दीडशे रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर खरेदी गेली आहे.
चाकणमधील महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. ७) नागपुरी हिरव्या मिरचीची ४० टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातून सुमारे २५ टनांवर हिरव्या वाटाण्याची आवक झाली. गुजरात तसेच नागपुरातून हिरव्या काळ्या व पिवळ्या मिरचीची सुमारे पन्नास टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातील इंदोरी बटाट्याला प्रतिकिलोला २० रुपये बाजारभाव मिळाला. आग्रा व गुजरात राज्यातूनही बटाट्याची आवक झाली. कांद्याची सुमारे दीड हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रतिकिलोला सात ते पंधरा रुपये बाजारभाव मिळाला.
नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे २० टन आवक झाली भावात प्रतिकिलोला दहा रुपयांनी वाढ झाली. हिरव्या मिरचीला घाऊक बाजारात भाव प्रतिकिलोला चाळीस ते साठ रुपये मिळाला. बटाट्याला बाजारात प्रति किलोला १० ते २० रुपये भाव मिळाला. कांद्याची सुमारे दीड हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला सात ते पंधरा रुपये भाव मिळाला.
फळभाज्यांचे भाव पुढीलप्रमाणे (प्रतिकिलोचे भाव) : टोमॅटो : २०-४०, कारली : ४५ :६०, दोडका : ७०, भेंडी : ८०, गवार :१२०, कोबी : २०, फ्लॉवर : २०, वांगी ६०, शेवगा : ८०-१२०, ढोबळी मिरची : ६०, चवळी : ४०, हिरवा वाटाणा : ७०, काकडी :२५, गाजर : २५, वालवर : ५०.
कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या एक लाख जुड्या
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालक सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली .मेथीचे भाव वाढले.मेथीच्या एका जुडीला २५ ते ३० रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या एका जुडीला पाच ते साह रुपये भाव मिळाला. शेपूच्या एका जुडीला १२ ते १३ रुपये भाव मिळाला आहे.
