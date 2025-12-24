शेलपिंपळगावचा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक
चाकण, ता. २४ : चाकण- शिक्रापूर मार्गावरील शेलपिंपळगाव (ता. खेड) येथील भीमा नदीवरील पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. या पुलावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. पुलाचे लोखंडी कठडे तुटलेले आहेत. ठिकठिकाणी पुलाला खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे.
हा पूल ५० वर्षांपूर्वीचा आहे. पूल बांधला गेला त्यावेळी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात नव्हती. त्यावेळेस औद्योगिक वसाहतही नव्हती. या पुलाचा वापर साध्या वाहतुकीसाठी करण्यात आला होता. गेल्या ३० वर्षापासून या पुलावरून कंटेनर, ट्रेलर, टँकर, ट्रक या अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या पुलाची रुंदी २५ फूट असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. पुलावरील दोन्ही बाजूची वळणे ही धोकादायक आहेत. तेथे रस्ता मोठ्या प्रमाणात उखडलेला आहे. त्यामुळे अवजड वाहने वळताना वाहतूक कोंडी होते. अगदी दोन- तीन तास वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे नागरिक, प्रवासी, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पुलावर वाहनांचे अपघात होत आहेत. पुलाजवळील वळणावर गॅस टँकर पलटी होत आहेत. परंतु, प्रशासन याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या पुलाची बांधकाम तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक, प्रवासी, कामगार करीत आहे.
याबाबत एमएसआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ओमप्रकाश नीला यांनी सांगितले की,‘‘याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले पाहिजे ते निर्णय घेतील.’’
‘एमएसआयडीसी’ने लक्ष देण्याची गरज
चाकण- शिक्रापूर मार्गावरील शेलपिंपळगाव पुलाची दोन्ही बाजूची वळणे, तसेच साबळेवाडी घाट रस्ता अपघाताचे केंद्र बनला आहे. या ठिकाणी अपघात झाल्यास चाकण- शिक्रापूर मार्ग दोन्ही बाजूने बंद होतो. वाहने क्रेनने बाजूला काढल्यानंतर वाहतूक सुरळीत होते. दिवसाआड येथे ही समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे सारेच वैतागले आहेत. वाहनांच्या रांगा अगदी पाच किलोमीटरवर लागतात. याकडे एमएसआयडीसीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिक व वाहनचालक करीत आहेत.
09936
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.