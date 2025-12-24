बिबट्याचे फेक व्हिडिओ टाकणाऱ्यांची खैर नाही
चाकण, ता. २४ : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) गैरवापर करून बिबट्याच्या खोट्या प्रतिमा आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल करत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यांची पोलिस ठाण्यात तक्रार करून गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा चाकण वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी संतोष कंक यांनी दिला आहे.
चाकण वनपरिक्षेत्राच्या हद्दीत, विशेषतः चाकण आणि आळंदी शहरांसह औद्योगिक वसाहतींमध्ये बिबट्या फिरत असल्याच्या अफवा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून पसरविल्या जात आहेत. यामुळे नागरिक, कामगार आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. बिबट्या दिवसा आला आहे, असे अनेक फोन वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना येतात त्यानंतर त्यांची पळापळ सुरू होते. तेथे पिंजरे लावले जातात. त्यानंतर हे बिबटे त्या परिसरात आले नाही असे दिसते. काही जणांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून इमेज तयार करून, व्हिडिओ बनवून समाजमाध्यमावर टाकून लोकांमध्ये भीती पसरविण्याचे काम काहीजण करतात असे निदर्शनास आलेले आहे. जे लोक अशा प्रकारे एआयचा वापर करून चुकीचे मेसेज, व्हिडिओ समाज माध्यमावर टाकतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येईल. समाज माध्यमावर असे व्हिडिओ, फोटो कोणी व्हायरल करू नये, असे आवाहन संतोष कंक यांनी केले आहे.

बिबट्या नसतानाही पिंजरे लावले जाताहेत
काही व्यक्ती एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्याचे फोटो एडिट करून ते समाजमाध्यमांवर व्हायरल करत आहेत. यामुळे शहरात, परिसरात, नागरिकांमध्ये, कामगार वर्गात आणि शेतकऱ्यांमध्ये घबराट निर्माण होत आहे. या व्हायरल फोटो आणि व्हिडिओमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून, वन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विनाकारण धावपळ होत आहे. बिबट्या नसतानाही पिंजरे लावले जात आहेत, असे कंक यांनी सांगितले.

