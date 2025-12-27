‘मेदनकरवाडी, कडाचीवाडीचा शिवरस्ता खुला करावा’
चाकण, ता. २७ : चाकण शिक्रापूर मार्गाला जोडलेला मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी गावांच्या हद्दीवरील शिवरस्ता खुला करण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी कुणबी संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब कड, ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीचे सदस्य कुणाल कड यांनी केली आहे.
चाकण शिक्रापूर मार्गावरील मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या दोन्ही गावांमध्ये औद्योगीकरणामुळे रहिवाशी वस्ती वाढलेली आहे, गृहप्रकल्प झालेले आहेत. काही जुने रस्ते नव्याने खुले करण्याची मागणी आहे. रस्ते नसल्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे. नागरिकांना, कामगारांना येण्याजाण्यासाठी जुने, पर्यायी रस्ते प्रशासनाने तात्काळ खुले करावे अशी अनेक वर्षांपासून नागरिकांची मागणी आहे. परंतु याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे, असाही आरोप होत आहे.
मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या दोन्ही गावांच्या सीमेवरील रस्ता खुला करण्यात यावा या रस्त्यामुळे तेथील रहिवासी वस्ती तसेच पोलिस ठाण्याला जोडणारा रस्ता होणार आहे.
याबाबत कुणाल कड म्हणाले, ‘‘गावांच्या हद्दीवरील शिव रस्ते खुले करण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. याबाबत तहसीलदार प्रांताधिकारी यांच्याकडे अर्ज केलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणार आहे. मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी दोन्ही गावांच्या हद्दीवरील शिवरस्ता खुला झाला तर दोन्ही गावांचा येण्या-जाण्याचा प्रश्न, तेथील रहिवाशांचा प्रश्न मिटणार आहे. कडाचीवाडी येथे नव्याने पोलिस ठाणे उभारले आहे. ठाण्याला या रस्त्याचा वापर होऊन येण्या-जाण्याला निश्चित मार्ग होईल. प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी या शिवरस्त्याकडे लक्ष देऊन हा रस्ता खुला करावा अशी आमची मागणी आहे. हा रस्ता खुला करण्यात यावा याबाबत ग्रामपंचायतीनी यापूर्वी पत्रव्यवहार केला आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.