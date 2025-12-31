चाकणला २१जणांची अनामत रक्कम जप्त
चाकण, ता. ३१ : येथील नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी निवडणुकीत उभ्या असलेल्या १९ उमेदवारांची, तसेच नगराध्यक्षपदासाठी उभे असलेल्या दोन उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. एकूण २१ उमेदवारांना विजयी उमेदवाराच्या वैध मताच्या एक अष्टांश मतेही न पडल्याने त्यांची अनामत रक्कम जप्त झालेली आहे. सुमारे २६ हजार रुपये रक्कम जप्त झाली आहे, अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली.
तसेच, त्यांनी सांगितले की, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांचे गटनेते निवडायचे आहेत, ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडायचे आहेत. त्यानंतर नगरपरिषद कार्यालयात सभा घ्यायची आहे. नगराध्यक्ष यांनी पदभार कधी स्वीकारायचा ते त्यांच्या पद्धतीने स्वीकारतील. पहिल्या सभेत उपनगराध्यक्ष यांची निवड करायची आहे. स्वीकृत सदस्य तसेच विविध समित्यांची निवड करायची आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य मिळणार आहे. दहा नगरसेवक संख्येला एक स्वीकृत सदस्य आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेत दोन स्वीकृत सदस्य असतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.