राजगुरुनगरला बुधवारी बालजत्रा, खाऊगल्ली
चाकण, ता. २९ : खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या संकल्पनेतून पाच वर्षांपासून राजगुरुनगर येथे बुधवारी (ता. ३१) बालजत्रा आणि खाऊ गल्ली जत्रेचे आयोजन करण्यात येत आहे. बुधवारी सायंकाळी पाच ते रात्री बारा वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी नववर्षाचे स्वागत करण्यात येणार आहे.
राजगुरुनगर (ता. खेड) येथे बाल जत्रा आणि खाऊ गल्लीचे आयोजन केले आहे. या बाल जत्रेत लहान मुलांसाठी विविध प्रकारची खेळणी, खेळ ठेवण्यात आलेले आहेत. खाऊ गल्लीचे स्टॉलही लावण्यात आले आहेत. दरवर्षी हजारो लहान मुले, तरुण, महिला, पुरुष, मुली या बालजत्रेचा व खाऊ गल्लीचा लाभ घेतात. या जत्रेत सहभागी होणाऱ्या पहिल्या पाचशे महिलांना फ्री कुपन देण्यात येणार आहे. कुपन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी मिळणार आहे. यावेळी लकी ड्रॉ काढण्यात येणार आहे. यामध्ये २५ महिलांना २५ पैठण्या देण्यात येणार आहेत. कार्यक्रमाचे आयोजन कासवा कॉम्प्लेक्स, सिद्धेश्वर टॉकीजजवळ राजगुरुनगर येथे करण्यात आलेले आहे. हा कार्यक्रम माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस खेड तालुका, राजगुरुनगर ग्रामस्थांच्या वतीने घेण्यात येत आहे.
