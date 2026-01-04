चाकण बाजारात मेथी, कोथिंबिर मातीमोल
चाकण, ता. ४ : येथील महात्मा फुले बाजारात मध्य प्रदेश राज्यातून सुमारे ५० टन हिरव्या वाटाण्याची आवक झाली. मात्र, आवक वाढल्याने हिरव्या वाटाण्याचे भाव २५ रुपयांनी घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तसेच, मेथी, कोथिंबिरीचे भाव अगदी तीन ते पाच रुपयांवर आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मेथी, कोथिंबिरीचे ढीग विक्रीविना तसेच टाकून द्यावे लागत आहेत.
चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजारात रविवारी (ता. ४) कांद्याची आवक सुमारे पाच हजार क्विंटल झाली. कांद्याला प्रति किलोला घाऊक बाजारात किमान आठ ते कमाल २० रुपये भाव मिळाला. कांद्याचे भाव स्थिर आहेत. परंतु, कांद्याचे भाव वाढत नाहीत असेही चित्र आहे. तसेच, बटाट्याची आवक तीन हजार क्विंटल झाली. बटाट्याला घाऊक बाजारात प्रतवारीनुसार १० ते १५ रुपये भाव मिळाला.
बाजारात मध्य प्रदेश राज्यातील इंदूर, गुजरात तसेच उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील शीतगृहातील साठवणुकीचा बटाटा विक्रीस येत आहे. स्थानिक नवीन बटाट्याची आवक होत आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यातून लसणाची सुमारे ४० क्विंटल आवक झाली. लसणाला प्रति किलोला ६० ते ८० रुपये भाव मिळाला.
हिवाळी हंगामातील मेथी, कोथिंबीर, शेपू, पालक या भाज्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. अगदी दोन लाखांवर जुड्यांची आवक होत आहे. परंतु भाव मात्र घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
फळभाज्यांचे भाव पुढीलप्रमाणे (प्रति किलो रुपयांमध्ये) ः
टोमॅटो (२५ ते ३५), हिरवी मिरची (४५ ते ५५), कारली (३० ते ४५) दोडका (३० ते ४०), भेंडी (३० ते ५०), गवार (८० ते १००), कोबी (७ ते १०), फ्लॉवर (१० ते १५), वांगी (२० ते ३०), फरसबी (२०ते ३०), काकडी (१० ते २०), वालवर (२० ते ३०), भोपळा (१० ते २०), गवार (१८० ते २२०), हिरवी मिरची (३० ते ४०), चवळी (२० ते ३०), गाजर (२० ते ३०), आद्रक (३० ते ४०), मेथी एका जुडीला तीन ते सहा रुपये, कोथिंबीर तीन ते सहा, शेपू चार ते आठ, पालक ३ ते ५ रुपये.
