चाकणला रस्त्यावरचा बाजार काही बंद होईना
चाकण, ता.८: जुना पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकण येथे ठिकाणी पथारीवाले, हातगाडीवाले मोठ्या प्रमाणात बसतात, त्यामुळे रस्ता अरुंद होतो वाहतूक कोंडी होते. अवजड वाहने येण्या-जाण्यास अडथळा होतो. प्रशासन कारवाई करते परंतु; ती कारवाई मात्र मलमपट्टी असते यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आहे
चाकण (ता. खेड) येथील जुना पुणे-नाशिक महामार्ग तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावरून पुणे बाजूकडे, नाशिक बाजूकडे, तळेगाव बाजूकडे, चाकण बाजूकडे, शिक्रापूर बाजूकडे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या अवजड वाहनांची कंटेनर, ट्रेलर, टँकर, बसेस व इतर वाहनांची ये-जा मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच इतर वाहनांची ये जा आहे .या मार्गावर पादचारी मोठ्या प्रमाणात असतात त्यामुळे सातत्याने येथे अपघात होत असतात. पथारीवाले, हातगाडीवाले अगदी रस्त्याला बसतात. त्यामुळे रस्ता अरुंद होतो त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांनी नेमके काय करायचे हा प्रश्नही निर्माण होतो आहे. त्यात काही वाहने अगदी पथारीवाल्यांकडे ही शिरतात त्यामुळे पथारीवाल्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झालेला आहे . पथारीवाल्यांचे मरण स्वस्त आहे का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे म्हणून या पथारीवाल्यांना योग्य ती जागा द्यावी तसेच रस्ते अतिक्रमण मुक्त करावेत, अशी मागणीही जोर धरीत आहे. दरम्यान, वाहतूक विभागाची पोलिस चौकी नेमकी माणिक चौकात या ठिकाणी आहे. परंतु वाहतूक विभागाचे पोलिस कर्मचारी, अधिकारी याकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, असा आरोप नागरिक, कामगारांचा आहे.
आम्ही सातत्याने कारवाई करतो परंतु हे पथारीवाले हातगाडीवाले काही ऐकत नाही. नगरपरिषदेचे अतिक्रमण पथक निघून गेले की हे पुन्हा येतात आणि तेथे बसतात त्यामुळे नेमके करायचे काय हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. नाणेकरवाडी ग्रामपंचायती ने या पथारीवाले हातगाडीवाले यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
- डॉ. अंकुश जाधव, मुख्याधिकारी, चाकण नगर परिषद
आम्ही अनेक वेळा या अतिक्रमणवाल्यांना पथारीवाले हातगाडीवाले यांना हाकलतो; परंतु ते पुन्हा बसतात याकडे नगर परिषदेने लक्ष दिले पाहिजे त्यांना आम्ही पत्र देणार आहोत.
- नीलेश वाघमारे, पोलिस निरीक्षक
