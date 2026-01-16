चाकणकर वाहतूक कोंडीने घायकुतीला

चाकण, ता.१६ : चाकण शहरात दर गुरुवारी, रविवारी भरणाऱ्या मोठ्या बाजारामुळे माणिक चौक परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. जुना पुणे-नाशिक मार्ग, चाकण-तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहनांच्या रांगा अगदी पाच किलोमीटरवर लागत असल्याने प्रवाशांसह स्थानिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
चाकण शहरात पूर्वीपासून शनिवारचा आठवडे बाजार भरतो; परंतु औद्योगिक वसाहत झाल्यापासून येथे दररोजचा बाजार भरत आहे. माणिक चौकात कामगारांच्या सुट्टीनुसार दर गुरुवारी, रविवारी आठवडे बाजार मोठ्या प्रमाणात भरतो. त्यामुळे हजारोंची गर्दी मार्गावर, चौकात असते. सकाळपासूनच बाजारात येणाऱ्या ग्राहकांची गर्दी, रस्त्यांवरील हातगाडी, स्टॉल्स तसेच बेशिस्त पार्किंग यामुळे चाकणच्या प्रमुख मार्गावर वाहतूक कोंडीचा यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे. दरम्यान, या बाजारासाठी ठरावीक व प्रशस्त जागेचा अभाव असल्याने मुख्य मार्गावरच विक्रेते दाटीवाटीने बसतात. परिणामी पुणे-नाशिक महामार्गाला जोडणारे अंतर्गत रस्ते, चाकण-तळेगाव मार्ग, चाकण शिक्रापूर मार्ग, जुना पुणे नाशिक मार्ग, चाकण-आंबेठाण मार्ग औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारे रस्ते पूर्णपणे अडवलेल्या स्थितीत असतात.. वाहतूक कोंडीमुळे अगदी एक, दोन किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी तास्न तास लागतात. याचा फटका प्रवाशांसह स्थानिकांना बसत आहे. वाहतूक विभाग पोलिस , नगरपरिषद प्रशासन, नाणेकरवाडी ग्रामपंचायत तात्पुरती उपाययोजना करत असले तरी ती अपुरी आहे. काही ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त असतो; मात्र गर्दीच्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असल्याने वाहतूक नियंत्रण प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे बेशिस्त वाहनचालक, रस्त्यावर उभ्या केलेल्या दुचाकी व चारचाकी यामुळे कोंडीत अधिक भर पडते.
विकास आराखडाच मंजूर नाही
चाकण शहरात बाजारासाठी कायमस्वरूपी जागा नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांना रस्त्यावर बसण्याशिवाय पर्याय नाही. प्रशासनाने स्वतंत्र बाजार संकुल, मंडई, खुली जागा उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो. चाकण नगरपरिषदेचा विकास आराखडा मंजूर झालेला नाही तो मंजूर झाल्यानंतर भाजी मंडईसाठी जागा व इतर जागा उपलब्ध होऊ शकतात.
