मेदनकरवाडीत गुंडांच्या टोळक्याचा धुमाकूळ
चाकण, ता. १९ : मेदनकरवाडी (ता. खेड) गावच्या हद्दीतील बापदेव वस्ती येथे सात जणांच्या गुंडांच्या टोळक्याने धुमाकूळ घालून दगडाने व कुकरने मारहाण करून चौघांना जखमी केले तसेच हप्ता मागितला. याप्रकरणी चाकण दक्षिण पोलिस ठाण्यात पाच अल्पवयीन मुलांसह सात जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली.
सत्यम कड, विराज कड यांच्यासह पाच अल्पवयीन मुलांना मुलांना अटक करण्यात आली आहे. मेदनकरवाडी गावच्या हद्दीत रविवारी (ता. १८) रात्री आठच्या सुमारास बापदेवस्ती येथे फिर्यादी प्रवीण कुंभार हे रस्त्यावरून चालले होते. त्यावेळी आरोपींनी कुंभार याची मोटार अडवली व मोठमोठ्याने आरोपी त्याला म्हणाले ,‘‘आम्ही इथले भाई आहोत. तू येथून कसा काय चालला, या रस्त्याने तू जायचे नाही. आमचे कोणी वाकडे केले तर एकेकाला पाहून घेऊ’’ असे म्हणून अश्लील शिवीगाळ केली तसेच मारहाण केली. जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावर दगड फेकले. भांडणे सोडविण्यासाठी आलेल्या गणेश शेलार व प्रतीक शेलार या दोघांवर दगड फेकले व त्यांना मारहाण केली. या गुंडांच्या भीतीने आजूबाजूच्या रहिवाशांनी घरे व दुकाने बंद केली. त्यानंतर या गुंडांनी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या व मोबाइलवर बोलत असलेल्या हसरत मोहम्मद हवारी या तरुणाला आरोपी म्हटले, पप्पूदादाला ओळखत नाही का, त्याने नाही असे म्हटल्यानंतर फिर्यादी हवारीला मारहाण केली. यावेळी भांडणे सोडविण्यासाठी आलेल्या त्याच्या मित्राला मारहाण केली. आरोपींनी फिर्यादी राहत असलेल्या रूममध्ये शिरून त्याच्या मित्राला कुकरने मारहाण केली. रस्त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी दहशत निर्माण केली. इमारती समोर उभे असलेल्या दुचाकी पाडल्या त्यांची तोडफोड केली व बसच्या काचा फोडल्या. या गुंडांनी फिर्यादीकडे हप्ता मागून धमकावले. या गुंडांच्या दहशतीने घरमालकांनी व भाडेकरूनी त्यांची घरे बंद केली व दुकानदारांनी दुकाने बंद केली. या घटनेची माहिती मिळताच संजय सोळंके, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल पाटील व इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी भेट दिली व परिसरात लपलेल्या आरोपींना रात्री उशिरा पोलिसांनी शोध घेऊन ताब्यात घेतले.
आरोपी सत्यम कड व विराज कड हे येरवडा कारागृहात होते त्यांच्यावर अनेक गुन्हे यापूर्वी दाखल आहेत. यामध्ये खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची महिनाभरापूर्वी सुटका झालेली होती. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हा केला त्यांच्यावर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. विराज कड या आरोपीवर तडीपारीची तसेच सत्यम कडवर पुन्हा मोकाची कारवाई करणार आहे.
- संजय सोळंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण दक्षिण
