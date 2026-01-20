प्रचार रॅलीमुळे चाकणमध्ये कोंडी
चाकण, ता.२० : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी काढलेल्या प्रचार रॅली व त्यांच्या वाहनांच्या रांगांमुळे मंगळवारी (ता. २१) तळेगाव-चाकण- शिक्रापूर, पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती.
सकाळपासूनच विविध पक्षांचे उमेदवार, कार्यकर्ते, समर्थक मोठ्या संख्येने मार्गावर आल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. प्रचार रॅलीत दुचाकी, चारचाकी वाहने तसेच साउंड सिस्टीमसह वाहनांचा समावेश होता. रॅलीसाठी परवानगी असलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काळ रस्ते अडवून ठेवण्यात आल्याने नागरिकांना, वाहनचालकांना, प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. रॅली काढून शक्ती प्रदर्शन करणे हे निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन नाही का, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या अवजड वाहनांमुळे आधीच वाहतूक कोंडी त्यात या रॅलीची भर त्यामुळे नेमके करायचे काय हा सवाल निर्माण होत आहे. चाकण-शिक्रापूर मार्गावर उमेदवारांच्या प्रचार रॅलीमुळे शेलपिंपळगाव परिसरात वाहतूक ठप्प झाली होती, त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागला. वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. वाहतूक कोंडीत पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात लेन बदलणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
