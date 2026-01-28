चाकणकरांना चिलापी माशांची पसंती
चाकण, ता.२७ : चाकण (ता. खेड) येथील परिसरात चिलापी माशांना मोठी मागणी वाढली आहे. सध्या चिलापीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. प्रतिकिलो १०० ते १२० रुपये विकले जाणारे हे मासे चाकणकरांच्या पसंतीस उतरत आहेत.
येथील भीमा, भामा या नदीत चिलापी मासे मिळत आहेत. आदिवासी, कातकरी समाजातील तरुण-तरुणी, महिला ज्येष्ठ नागरिक नदीत मासे पकडण्यासाठी जातात आणि दररोज पाच ते दहा किलो मासे पाट्यात विक्रीसाठी घेऊन येतात. त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो.
चाकण औद्योगीकरण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात राज्यातील तसेच देशातील कामगार वर्ग येथे राहावयास आलेला आहे. त्यामुळे नदीतील व समुद्रातील माशांना मोठी मागणी आहे. प्रामुख्याने चाकण बाजारात नदीतील, गोड्या पाण्यातील चिलापी व इतर माशांना मोठी मागणी आहे, असे मासे विक्रेते तरुण सुनील ठाकर यांनी सांगितले.
चिलापी मासे आम्ही भामा, भीमा नदीत पकडतो. दररोज पाच ते दहा किलो मासे पकडले जातात. जाळ्यातून हे मासे पकडले जातात. तरुणी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक हे मासे पकडतात. सकाळी लवकर जायचं दुपारपर्यंत मासे पकडायचे आणि सायंकाळच्या सुमारास पाट्यात हे मासे घेऊन विक्रीसाठी यायचे हा आमचा दररोजचा धंदा आहे. चिलापी मासे साधारणपणे शंभर ते १२० रुपये भावाने प्रतिकिलोला विकले जातात. यातून अममचा उदरनिर्वाह चालतो.
- दीपक वाघमारे, चिलापली विक्रेते
