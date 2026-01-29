चाकण बाजार समितीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प
चाकण, ता. २९ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. त्यामुळे चाकण येथे गुरुवारी (ता.२९) दुकानदार, व्यापारी व्यावसायिक यांनी उत्स्फूर्त बंद पाळला. बाजार समितीचे व्यवहारही आज पूर्णपणे ठप्प होते.
अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत सर्व पक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी शोकसभा घेतली. त्यांच्या निधनामुळे
चाकण परिसरातील गावांवर शोककळा पसरली होती. चाकण परिसरातील गावे, वाड्या, वस्त्या येथे उत्स्फूर्तपणे बंद पाळण्यात आला. त्यामुळे शहरातील दुकाने, व्यवसाय, बाजार समितीचे व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते.
शोकसभेत सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नगराध्यक्षा, नगरसेवक , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चाकण शहराध्यक्ष यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विषयी विचार व्यक्त केले. तसेच उपस्थितांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. दरम्यान, पवार यांच्या निधनाबद्दल बाजार समितीचा कारभार बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे शहरातील वर्दळ शांत होती.
