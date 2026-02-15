कांदा उत्पादकांचा राजमा पिकाकडे कल
चाकण, ता. १४ : कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस घसरत आहेत. उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकरी राजमा पिकाचे उत्पादन घेऊ लागला आहे. सध्या किरकोळ बाजारात ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो भावाने राजमा विकला जात आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये राजमाचे उत्पादन वाढले आहे. पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, सातारा, सोलापूर यासह जालना, बीड येथेही राजमा पीक घेतले जात आहे.या पिकाचा उत्पादन खर्चही कमी आहे. एका एकरासाठी साधारणपणे दहा ते बारा हजार रुपये खर्च येत आहे. शेतकऱ्याला राजमा पिकापासून एकरी एक ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळत आहे. राजमा पिकासाठी बियाणे, औषधे, खते, मजुरी असा खर्च येतो. एका एकरासाठी साधारणपणे दहा ते बारा, पंधरा हजार रुपये खर्च येत आहे.
राजमा पिकाला खर्च कमी, पिकाला पाणी कमी, औषधे कमी लागत असल्याने एकरी खर्च कमी येतो. एकरी उत्पादन १५ ते २० क्विंटलपर्यंत निघते. साधारणपणे एका महिन्यात राजमा चे पीक काढणीस येते.
राजम्यासह फरस बी, बीन्सला मागणी
चाकण येथील व्यापारी तसेच खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक महेंद्र गोरे यांनी सांगितले की, कांदा पिकाचे बाजारभाव दिवसेंदिवस घसरत आहेत. मुख्यतः राजमा पिकाला मागणी वाढत आहे. भावही व्यवस्थित मिळतो. यामुळे बहुतांश शेतकरी राजमा पिकाकडे वळत आहेत. त्यामुळे राज्यातून राजमाची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. घाऊक बाजारात राजमा ६० रुपये प्रतिकिलोने विकला जात आहे. राजमा बरोबर फरस बी, बीन्स यांचेही उत्पादन घेत आहे. त्यांनाही हॉटेल, चायनीज स्टॉलमधून मागणी राहते.
