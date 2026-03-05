पुणे
चाकणच्या बाजारामध्ये रामफळाची आवक सुरू
चाकण, ता. ५ :चाकणसह जिल्ह्यातील इतर बाजारपेठांमध्ये रामफळाची आवक सुरू झाली आहे. सध्या या फळाला शंभर ते सव्वाशे रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव आहे. रामनवमी व हनुमान जयंतीला फळाला विशेष मागणी असते.
रामफळाच्या बागा मोठ्या प्रमाणात नसल्या तरी काही शेतकरी आवर्जून रामफळाची झाडे लावतात. त्या रामफळाच्या झाडाला तीन, चार, पाच वर्षांनी फळे लागतात. इतर फळांसोबत रामफळानेही बाजारपेठेत वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रामफळ हे सीताफळाच्या जातीतील फळ आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल असा या फळांचा हंगाम असतो. वर्षभर हे फळ बाजारात उपलब्ध नसते. शेतकऱ्यांनी नियोजनबद्ध लागवड केल्यास या फळाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते, असे कृषितज्ज्ञांचे मत आहे.
