चाकण बाजारात लिंबाच्या मागणीत वाढली
चाकण, ता. ६ : येथील बाजारात उन्हाळ्यामुळे लिंबाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे लिंबाला प्रतिकिलोला प्रतवारीनुसार १२० ते १४० रुपये बाजारभाव मिळत आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजारात अहिल्यानगर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात लिंबाची आवक होत आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासून लिंबाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यामुळे नागरिक थंडावा देणाऱ्या पेयांकडे वळत आहेत. त्यामुळे लिंबू सरबत, उसाचा रस, पाणीपुरी, तसेच हॉटेल, ढाबे यामध्ये विविध खाद्यपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिंबाची खरेदी वाढली आहे. त्यामुळे लिंबाच्या बाजारभावात वाढ झाली आहे.
स्थानिक विक्रेत्यांच्या मते, मागील काही आठवड्यांपासून बाजारात लिंबाचा पुरवठा मागणीनुसार होत आहे. वाढते तापमान, त्यात लग्नसराईचा हंगाम यामुळे मागणी वाढली आहे. त्यामुळे भावही वाढले आहेत. चाकण बाजारातून पिंपरी चिंचवड, भोसरी तसेच नवी मुंबई, पनवेल, खोपोली, तसेच जिल्ह्यातील काही भागातील खरेदीदार लिंबाची खरेदी करत आहेत. गेल्या महिन्यात लिंबाला प्रतिकिलोला प्रतवारीनुसार ७० ते ८० रुपये बाजारभाव होता.