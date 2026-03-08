चाकण बाजारात पालेभाजा तेजीत
चाकण, ता. ८ : चाकणमधील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजारातील आवारात गवार, हिरवा वाटाणा, राजमा वालाच्या शेंगा, हिरवी मिरची, वालवर, वांगी, भेंडी आदी पालेभाज्यांचे बाजारभाव वाढले आहेत. शेवग्याच्या शेंगांना तसेच हिरव्या मिरचीला शंभर रुपये प्रतिकिलोला बाजारभाव मिळाला.
चाकण बाजारात रविवारी (ता.८) मध्यप्रदेशातून वीस टन हिरव्या वाटाण्याची आवक झाली. त्यास प्रतिकिलोस ५० रुपये बाजारभाव मिळाला. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यातून आलेल्या तसेच नागपूरहून हिरव्या मिरच्यांची सुमारे ५० टन आवक झाली. हिरव्या मिरचीचे बाजारभाव प्रतिकिलोला ५० रुपयांनी वाढले.
राजस्थानातून गाजराची सुमारे वीस टन आवक झाली. गाजराला २५ ते ३० रुपये बाजारभाव मिळाला. मध्यप्रदेशातून हिरव्या वाटाण्याची सुमारे वीस टन आवक झाली. हिरव्या वाटाण्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला पन्नास रुपये बाजारभाव मिळाला. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात राज्यातून तसेच नागपुरातून हिरव्या काळ्या व पिवळ्या मिरचीची मिळून सुमारे तीस टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातील इंदोर बटाट्याला तसेच स्थानिक नव्या बटाट्याला प्रतिकिलोला अगदी १२ ते १४ रुपये भाव मिळाला. कांद्याची सुमारे नऊ हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रति किलोला आठ ते चौदा रुपये भाव मिळाला.
चाकण ता .खेड येथील महात्मा फुले बाजार आवारात नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे तीस टन आवक झाली. टोमॅटोला २० ते ३० रुपये प्रतिकिलोला घाऊक बाजारात भाव मिळाला. हिरव्या मिरचीला घाऊक बाजारात भाव प्रतिकिलोला १०० रुपये मिळाला.
फळभाज्यांचे भाव पुढील प्रमाणे (प्रति किलोचे भाव) : टोमॅटो : २०-३०, कारली : ३०, दोडका : ४०-५०, भेंडी : ५०-६०, गवार : ८०-१००, कोबी : १५, फ्लॉवर : १५, वांगी : ३०, हिरवी मिरची : १००, दुधी भोपळा : ३०, शेवगा : १२०, ढोबळी मिरची : ३५, चवळी : ३०, काकडी : ३५, गाजर : २५, आले : ५०, वालवर : ५० .
बाजारात दोन लाखावर जुड्यांची आवक
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकच्या सुमारे दोन लाखावर जुड्यांची आवक झाली .मेथीच्या व कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १५ ते २० रुपये भाव मिळाला. शेपू, पालकच्या एका जुडीला १५ रु भाव मिळाला.
