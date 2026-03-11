गॅससाठी चाकण येथे पहाटेपासून रांगा
चाकण, ता. ११: चाकण परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून नागरिकांच्या लांब रांगा लागत आहेत. गॅस वितरकांसमोर पहाटेपासून १०-१० तास उभे राहूनही सिलिंडर मिळत नसल्याने कामगार आणि महिलांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
औद्योगिक पट्टा असलेल्या चाकणमध्ये लाखो कामगार वास्तव्यास आहेत. मध्यपूर्वेतील युद्धस्थिती आणि पुरवठ्यातील ताणामुळे केंद्र सरकारने ''''एस्मा'' (ESMA)'' कायदा लागू केला असला, तरी स्थानिक पातळीवर वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. राजू यादव, नाना गायकवाड या कामगारांनी सांगितले की, कामावर जाण्याऐवजी गॅससाठी रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने रोजंदारी बुडत आहे. दुसरीकडे, गॅस फिलिंग प्लांटमधून पुरवठा कमी झाल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे. तर वितरक कर्मचाऱ्यांच्या मते, गॅस संपण्याच्या भीतीने नागरिक आगाऊ साठवणूक करण्यासाठी गर्दी करत आहेत. बुकिंग नसतानाही अनेकजण रांगेत उभे राहत असल्याने गोंधळ वाढत आहे. मात्र, गॅस सिलिंडरसाठी बुकिंग होत नाही. तसेच ग्राहकांनी घरपोच गॅस मिळत नसल्याने रांगेत उभे राहावे लागत आहे."
घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. गॅस घरपोच दिला जातो.
प्रशांत बेडसे-पाटील, तहसीलदार, खेड.
