सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथीनिमित्त चाकणमध्ये अभिवादन
चाकण, ता. ११ : चाकण (ता. खेड) येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. यावेळी चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ट्रस्टचे पदाधिकारी, समता परिषद, संत सावता माळी वधू- वर सूचक मंडळाचे कार्यकर्ते, सावता परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष गणेश दळवी उपस्थित होते. याप्रसंगी नगराध्यक्षा मनिषा गोरे, उपनगराध्यक्ष सुवर्णा राक्षे यांनी मनोगत व्यक्त केले. गोरक्षनाथ कांडगे यांनी आभार मानले.
