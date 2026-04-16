वाकीतील भैरवनाथ पतसंस्थेत साडेसहा कोटी रुपयांचा अपहार

चाकण, ता. १६ : वाकी बुद्रुक (ता. खेड) येथील भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत ६ कोटी ५३ लाख ९२ हजार ४२ रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी संस्थेचे संचालक व इतर, अशा ३६ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सर्व आरोपी वाकी बुद्रुक येथील राजकीय पदाधिकारी, तसेच ग्रामपंचायतीचे माजी पदाधिकारी व गावातील कार्यकर्ते आहेत.
याबाबत चाकण उत्तर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी माहिती दिली की, अपहाराचा प्रकार सन २०१३- १४ ते सन २०१७- १८ या कालावधीत घडला. आरोपींनी संगनमत आणि कट रचून स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरता पतसंस्थेचे सोनेतारण कर्ज, मालमत्ता तारण कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, जामीनकी कर्ज वाहनतारण कर्ज, ठेव तारण कर्ज, जमा पावत्यांच्या रक्कम रोजकिर्दीस जमा न घेणे, बँकेतून आणलेल्या रोख रक्कम किर्दीस जमा न घेणे, बँक भरणा नावे दर्शविणे मात्र बँकेत जमा नोंद नसणे, बचत ठेव खात्यामधून बोगस सहीने रक्कम काढणे, बोगस खर्च नावे टाकणे, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत गुंतवणूक दर्शविणे मात्र संस्था दप्तरी काही पुरावे नसणे, दैनंदिन ठेव कमी शिल्लक असताना जादा रक्कम नावे टाकून हात शिल्लक घटविणे, रोज किर्दीस आरंभी शिल्लक कमी घेणे, आदी प्रकारे खोटी बनावट दस्तऐवज तयार केले. तसेच, ठेवीदारांचा विश्वासघात करून सुमारे ६ कोटी ५३ लाख ९२ हजार ४२ रुपये रक्कमेचा अपहार केला.
