चाकणमध्ये बालचमूंची किल्ले करण्याची लगबग

चाकण, ता. १ : चाकण परिसरात लहान मुलांमध्ये किल्ले उभारण्याची लगबग सुरू झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आठवण देणाऱ्या या किल्ल्यांसाठी बाजारपेठेत मातीच्या चित्रांना आणि तयार किल्ल्यांना मागणी वाढली असून बाजारपेठा गर्दीने फुलल्या आहेत.
दिवाळीत घरासमोर किंवा सोसायट्यांमध्ये मातीचे किल्ले बनवण्याची परंपरा आजही कायम आहे. या किल्ल्यांवर छत्रपती शिवाजी महाराज, मावळे, घोडेस्वार, हत्ती आणि तोफांच्या प्रतिकृती मांडून त्यांना ऐतिहासिक स्वरूप दिले जाते. यंदा बाजारात विविध आकारांतील व रंगांतील मूर्ती उपलब्ध आहेत. मोबाईलच्या युगातही मुले स्वतः माती गोळा करणे, डोंगर बनवणे आणि सजावट करणे अशा कामांत उत्साहाने सहभागी होत आहेत. या उपक्रमातून मुलांना स्वराज्याचा इतिहास आणि गडकोटांची माहिती मिळत असल्याने पालकही त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. चाकणच्या बाजारपेठेत सजावटीच्या साहित्याला मागणी असल्याने विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
काळ बदलला तरी मुलांचे किल्ल्यांविषयीचे आकर्षण कमी झालेले नाही. दीडशे रुपयांना एक डझन मातीची चित्रे मिळतात, तर मूर्तींचे भाव वेगळे असतात. यातून आम्हाला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळते.
- संगीता शिर्के, मूर्ती विक्रेत्या
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