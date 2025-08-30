खेड तालुक्यातून रोज टेंपोभर अन्न पाठविणार
चास, ता. ३० : ‘चलो मुंबई- एक मदत आपल्या मराठा बांधवांसाठी’ हा नारा देत म्हणून खेड तालुक्यातून भाकरी, भाजी, चटणी, ठेचा, कांदे व पाण्याच्या बाटल्या घेऊन चास येथून टेंपो मुंबईकडे रवाना झाला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खेड उप तालुका प्रमुख संजय घनवट यांच्या पुढाकारातून संजूभाऊ घनवट युवा मंच खेड तालुका, सकल मराठा समाज खेड तालुका व चास- कडूस जिल्हा परिषद गटांमधील गावांमधून शनिवारपासून (ता. ३०) जोपर्यंत उपोषण सुरू राहील, तोपर्यंत रोज एक टेंपो तयार अन्न मुंबईकडे पाठवणार आहे. शनिवारी संजय घनवट यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योजक संदीप घनवट, तसेच चास व पंचक्रोशीतील चास, आखरवाडी, पापळवाडी, मिरजेवाडी व बहिरवाडी येथील नागरिकांनी तयार अन्न देण्यासाठी पुढाकार घेतला. आखरवाडीतून अशोक मुळूक, मच्छिंद्र मुळूक, अमर मुळूक, संदेश मुळूक, बहिरवाडीतून वैभव राक्षे, पापळवाडीतून राजू शिंदे, मिरजेवाडीतून सविता पोखरकर, नवनाथ चव्हाण, सुनील घनवट, बबुशा घनवट, शिवाजी घनवट, अजित घनवट, चास येथून विनायक मुळूक यांसह अनेकांनी पुढाकार घेऊन भाकरी, शेंगदाना चटणी, पाण्याचे बॅाक्स याचे संकलन करून मुंबईकडे रवाना केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.