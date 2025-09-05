कडधे परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार
चास, ता. ५ ः कडधे (ता. खेड) व परिसरात रात्रीच्या वेळेस बिबट्याचा मुक्त संचार सुरू आहे. मोरया रुद्राक्ष गणेशोत्सव मंडळाच्या मंडपातच शुक्रवारी (ता. ५) पहाटे बिबट्याने ठिय्या मारला होता. भर वस्तीत बिबट्या येत असल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यात विविध भागात बिबट्यांचे दर्शन होत आहे. कडधे व परिसरातील बस स्थानक, मारुती देवस्थान परिसर, खंडोबा मंदिर परिसर, मुख्य राज्यमार्गासह परिसरात बिबट्याचा सर्रास वावर वाढला आहे. आतापर्यंत बिबट्याने अनेक भटकी कुत्री फस्त केली आहेत.
गावचे माजी सरपंच मुन्ना नाईकडे, मंडळाचे अध्यक्ष आनंद नाईकडे यांनी सांगितले की, ‘‘गणपती उत्सवामुळे रात्री उशिरापर्यंत कीर्तनाचा कार्यक्रम होता व कीर्तनाचा कार्यक्रम संपल्यावर मंडळाचे कार्यकर्ते घरी गेले. मंडळाच्या मंडपात झोपलेल्या ओंकार या कार्यकर्त्याला बिबट्याची चाहूल लागली. त्याने बसलेल्या बिबट्याचा फोटो काढत नागरिकांना माहिती दिली.
वनपाल व्ही. पी. कदम, वनरक्षक ए. आर. गुट्टे, तसेच अन्य वनविभागाचे कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येईल. रात्रीची गस्त वाढवून भितीचे वातावरण कमी करण्यात येईल. बिबट्याला डिवचण्याचा वा दगड मारण्याचा प्रयत्न करू नका. कोणतीही गरज वाटल्यास वनविभागाशी संपर्क करा.
- वाय. यु. जाधव, वनपरिक्षेत्र अधिकारी
