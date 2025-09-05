खेडमध्ये धबधब्यांवर भिजण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी
चास, ता. ५ : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील मंदोशी, जावळेवाडी परिसरातील नयनरम्य धबधबे संततधार पडणाऱ्या पावसाने कोसळत असून सलग आलेल्या सुट्यांमुळे प्रामुख्याने शहरी पर्यटकांची गर्दी या भागात वाढली आहे. मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे पर्यटक नाराजी व्यक्त करत आहेत.
खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये संततधार पाऊस सुरूच असून मधूनच पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशामुळे वातावरण आल्हाददायक झाले आहे. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमधून धबधबे कोसळत असून हे धबधबे पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत. सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांनी आपला मोर्चा खेडच्या पश्चिम पट्ट्यातील परिसरात असलेल्या धबधब्यांकडे वळवला आहे. येथील मोरोशी, मंदोशी, शिरगाव, भोरगिरी, येळवळी, कारकुडी येथे असणारे नयनरम्य धबधबे पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत असून परिसरात संततधार पडणारा पाऊस, अधूनमधून येणारे दाट धुके, धुक्यात हरवणारी हिरवाई, फेसाळत वाहणारे धबधबे, हिरवेगार डोंगर तर जमिनीवर पसरलेला हिरव्यागार गवताचा गालिचा त्यातच पडणारे ऊन यामुळे हा परिसर शहरी पर्यटक, युवक, महिलांना आकर्षित करीत आहे.
