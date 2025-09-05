खेडमधील रस्त्यांसाठी ११८ कोटींचा निधी मंजूर
चास, ता. ५ : खेड- आळंदी विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामासाठी ११८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती आमदार बाबाजी काळे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री पॅकेजमधून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे यांच्या सहकार्यातून निधी मंजूर झाला आहे. त्यामध्ये प्रजिमा १६- धामणे फाटा ते जिल्हा परिषद शाळा कोये रस्ता सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे, प्रजिमा १५ कोंहीडे फाटा ते कडूस गावापर्यंत सिमेंट काँक्रेट रस्ता करणे, प्रजिमा १८ कडूस गाव ते किवळेपर्यंत सिमेंट रस्ता करणे, प्रजिमा ७२ भोसे गाव ते राज्य मार्ग ५५ पर्यंत व वडगाव घेणंदपर्यंत रस्ता सिमेंट काँक्रेट करणे, प्रजिमा १८ किवळे ते आंबेठाणपर्यंत सिमेंट रस्ता करणे, या सर्व कामांसाठी ४४ कोटी रुपये, चाकण- तळेगाव रस्ता ते देहू- येलवाडी रस्ता काँक्रीटीकरणासाठी ७४ कोटी रुपये मंजूर झाला असून, चाकण- तळेगाव रस्ता ते येलवाडी- देहू रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे व मावळचे आमदार सुनील शेळके व कृती समितीचे सहकार्य लाभल्याची माहिती आमदार काळे यांनी दिली.
