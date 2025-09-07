चास येथे बैलगाडीवर मिरवणूक
चास, ता. ७ ः चास (ता. खेड) व परिसरात सहा तास रंगलेल्या मिरवणुका रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या. येथील सुवर्णयुग तरुण मित्र मंडळाची पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात बैलगाडीवर व महिलांच्या लक्षणीय सहभागात निघालेली विसर्जन मिरवणूक नागरिकांचे आकर्षण ठरली होती.
वातावरणात होणारे ध्वनिप्रदूषण, पोलिसांसह शासनाने केलेले आवाहन व सामाजिक बांधिलकी जपत खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यातील बहुतांशी तरुण मंडळांनी चालू वर्षी डीजे व डॅाल्बीला फाटा दिल्याने गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत अन्य पर्यायांचा वापर केला. चास परिसरात घरगुती गणपतीचे दुपारी ११ वाजल्यापासून भीमा नदीपात्रात विसर्जन सुरू झाले, तर सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका सायंकाळी पाच वाजता सुरू होऊन रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या. येथील सुवर्णयुग सार्वजनिक गणेश मित्र मंडळाचे अध्यक्ष नवनाथ प्रभू रासकर, उपाध्यक्ष सचिन गायकवाड, खजिनदार वल्लभ जंगम, मयूर जव्हेरी, सावता रासकर, संजय रासकर, गणेश खटावकर, सागर सारकर, अविनाश रासकर, सचिन कटारिया, दिनेश खटावकर, मंगेश देवकर, रामभाऊ रासकर यांसह सर्व सदस्यांनी गणरायाला निरोप दिला.
03810
