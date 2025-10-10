खेडमध्ये बिबट्याचा उपद्रव पुन्हा वाढला
चास, ता.१० : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्टातील अनेक गावांमध्ये बिबट्याचा वावर वाढला असून बिबट्याच्या हल्ल्यात विविध गावांमध्ये तीन शेळ्या ठार झाल्या असून बिबट्याचे सर्रास दर्शन होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे, वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा तसेच अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून गस्त वाढवण्याची नागरिकांना मागणी केली आहे.
खेड तालुक्याचा पश्चिम पट्टा हा सह्याद्रीच्या डोंगररांगांनी व्यापलेला असून गेल्या काही वर्षांत या डोंगरांवर मोठ्या प्रमाणावर झाडांची संख्या वाढलेली आहे. या जंगलांमध्ये तृणभक्षी प्राण्याचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात होते त्यामध्ये सांबर, भेकर, रानगाय, ससे, कंदमुळे व फळे खाणारे रानडुकर याशिवाय काही वेळेस रानगव्यांचे वास्तव्यही आढळून आले आहे. मात्र, गेली काही वर्षात येथील जंगलात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असून यामुळे नागरिकांमध्ये दिवसेंदिवस भीतीचे वातावरण वाढलेले आहे. आत्तापर्यंत या भागातील भिवेगाव व धुओली येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूच्या घटना घडलेल्या असून दोन जणांचा बळी बिबट्याने घेतलेला आहे. मध्यंतरी काही दिवस शांतता असताना गेली काही दिवसांपासून पुन्हा बिबट्यांचा उपद्रव वाढला असून बिबट्यांची संख्याही वाढली आहे. सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी खरोशीच्या धारेवाडी येथील तुळा रूपा लांघी यांची शेळी, मंगळवारी (ता. ७) दुपारी नायफड येथील लक्ष्मण भवारी यांची शेळी, बुधवारी (ता. ८) दुपारी आव्हाटच्या शेरेवाडी येथील बाळू बुरूड यांच्या शेळीचा बिबट्याने बळी घेतला असून दिवसा होणाऱ्या बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
बिबट्याचा वावर वाढला असून वनपरिक्षेत्र अधिकारी वाय. यु. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाच्या वतीने रात्रीची गस्त वाढवून भीतीचे वातावरण कमी करण्यात येत असून नागरिकांनी जनावरांचा गोठा बंदिस्त करा, राहत्या घराजवळ लहान मुलांना एकटे सोडू नका, घराच्या व जनावरांच्या गोठ्याच्या भोवती रात्रीचे लाइट लावा, नागरिकांनी एकट्याने फिरू नये, गटांनी फिरण्यास प्राधान्य द्या, रात्री हातात घुंगराची काठी तसेच बॅटरीचा वापर करा, बिबट्याला डिवचण्याचा वा दगड मारण्याचा प्रयत्न करू नका, वनविभागाशी संपर्क करा.
- दत्तात्रेय फापाळे, वनपरिमंडळ अधिकारी, टोकावडे (ता. खेड)
