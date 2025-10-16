चास येथील उपक्रमात ५२८ विद्यार्थ्यांचा सहभाग
चास, ता. १६ : ‘‘मुलांसारखे ताजे, उत्साही, निष्कपट, नव्या कल्पनांनी भारलेले उमेदीने सळसळणारे मन कलाम यांचे होते. विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक सखोल जाऊन संशोधन केले पाहिजे, असा गुरुमंत्र भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम यांनी दिला होता,’’ असे प्रतिपादन जवाहर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक किशोर जगताप यांनी चास (ता. खेड) येथे कार्यक्रमात व्यक्त केले.
येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या जवाहर विद्यालयात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांची जयंती व वृत्तपत्र विक्रेता दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
मुख्याध्यापक किशोर जगताप व वृत्तपत्र विक्रेते अशोक कटारिया यांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. यावेळी सुनीता घेवडे, कृष्णा राठोड, कीर्ती गंभीर, दिलीप बेंडुरे महेंद्र जोशी उपस्थित होते. यावेळी वृत्तपत्र विक्रेता दिनानिमित्त चास येथील वृत्तपत्र विक्रेते अशोक कटारिया यांचा सत्कार मुख्याध्यापक जगताप यांनी केला. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी पुस्तक वाचन केले. यामध्ये २३० विद्यार्थी व १९८ विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला. यावेळी शुभ्रा मुळूक, स्वरा चासकर, तन्वी नाईकरे या विद्यार्थिनींनी आपले मनोगत व्यक्त केले, कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सई मुळूक यांनी केले तर आभार रुद्र वाळुंज याने मानले.
