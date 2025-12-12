आखरवाडातील सप्ताहाची काल्याच्या कीर्तनाने सांगता
चास, ता. १२ : आखरवाडी (ता. खेड) येथील विठ्ठलनगर परिसरातील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आयोजीत अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता सागर महाराज शिर्के यांच्या काल्याच्या किर्तनाने झाली.
या सप्ताह सोहळ्याचे यंदा २६वे वर्ष होते. सोमवारी (ता. ८) सुरेश चासकर व चंद्रकांत चासकर यांच्या पौरोहित्यात रंगनाथ महाराज नाईकडे, रामदास महाराज मेदगे यांच्या हस्ते वीणापूजन व कलश पूजन झाल्यावर अखंड हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात झाली. सतत पाच दिवस चाललेल्या या सप्ताहात यामध्ये काकड आरती, नेमाचे भजन, हरिपाठ तसेच कीर्तनकारांची कीर्तनरूपी सेवा पार पडली. अथर्व महाराज रौंधळ, अक्षय महाराज जाधव, सिद्धेश महाराज वाबळे, छोटे कदम माऊली यांच्या किर्तनरूपी सेवा झाली. शुक्रवारी सागर महाराज शिर्के यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने सोहळ्याची सांगता झाली. सप्ताह काळात विणेकरी म्हणून म्हातारबा बाळाजी मुळूक यांनी, तर चोपदार म्हणून कुंडलिक ज्ञानेश्र्वर मुळूक व शिवाजी गोकुळ मुळूक यांनी सेवा दिली. या प्रसंगी विठ्ठल-रख्मिणी महिला बचत गटाकडून मंदिरास गॅस व शेगडी भेट देण्यात आली.
