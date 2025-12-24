‘भारतीय शेतीच्या विकासात महिलांचे योगदान’

चास, ता.२४ : ‘‘भारतीय शेतीच्या विकासात महिला शेतकऱ्यांचे योगदान मोलाचे व अपरिहार्य असून त्यांच्या कार्याची दखल घेतलीचा पाहिजे,’’ असे स्पष्ट मत बायफ संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी अभिजित कारळे यांनी कडधे (ता. खेड) येथे आयोजित कार्यक्रमात व्यक्त केले.
राष्ट्रीय किसानदिनानिमित्त कडधे येथे महिंद्रा अँड महिंद्रा प्रायोजित कृषी मित्र प्रकल्प राजगुरुनगर अंतर्गत बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनच्या वतीने महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याकरता विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कारळे होते. प्रमुख उपस्थितांत परिसराच्या गावांमधील महिला वर्ग व अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना कारळे यांनी प्रेरणा कृषिमित्र प्रकल्पांतर्गत महिंद्रा अँड महिंद्रा व बायफ यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब, कृषी मूल्य साखळीस जोडणी, बाजारपेठ उपलब्धता, उत्पन्नवाढ आणि उद्यमशिलता विकास यांच्या समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी दरकवाडी येथील मुक्ताई महिला बचत गटाच्या जयश्री काळे यांनी आपल्या अनुभवाचे कथन केले. यावेळी त्या म्हणाल्या की, बायफ संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या तीन वर्षात गावात व परिसरात झालेल्या सामाजिक व आर्थिक बदलांची माहिती दिली. तसेच कृषी मूल्यवर्धन, पोषणविषयक उपक्रम, शाश्वत शेती व तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठ जोडणी व महिलांच्या विकासावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
04175
