मोहोराचे संरक्षण करण्यासाठी फवारणीचे नियोजन करा
चास, ता. ८ ः ‘‘पोषक वातावरणामुळे आंब्याची झाडे मोहोराने बहरण्यास सुरुवात झाली असून, अधिक उत्पादनासाठी आंब्याच्या बागांवर कृषी विभागाच्या सल्ल्याने रासायनिक, तसेच जैविक औषधांची फवारणी करून आपल्या आंबा पिकातून जास्तीत जास्त उत्पादन घ्या,’’ असे आवाहन उप कृषी अधिकारी प्रवीण शिंदे यांनी केले आहे.
गेली काही वर्षांपासून शेतकरी पारंपरिक पिकांना फाटा देत इतर पिकांकडे वळल्याचे चित्र आहे. त्यामध्ये फळबागांना प्राधान्य दिलेले असून, आंबा पिकाकडे सर्वाधिक ओढा दिसत आहे. सद्यःस्थितीत सर्वत्र थंडीचे वातावरण असून, दुपारच्या सत्रात उन्हाचा तडाखाही जाणवत आहे. या पोषक वातावरणामुळे आंब्यांची झाडे मोहोराने बहरण्यास सुरुवात झाली असून, काही ठिकाणी आंब्याची झाडे पूर्णपणे मोहोराने बहरलेली दिसत आहेत. मात्र, या मोहोराचे वेळीच नियोजन केले नाही, तर मोहोर गळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
आंब्याच्या झाडांना या दिवसात पाणी देऊ नये, झाडांच्याखाली खोडाकडे जमीन खोदावी,. त्यामुळे जमिनीतील ओलसरपणा संपुष्टात येईल व मोहोर जास्त प्रमाणात येईल. झाडाच्या फांद्यावर व नवीन फुटवे आलेल्या ठिकाणी काळसरपणा किंवा काळे ठिपके दिसू लागतात. तो बुरशीचा प्रकार असतो. यशिवाय मोहोर आल्यावर त्यावर काळा मावा, हिरवा मावा, तुडतुडे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादूर्भाव होत असल्याने मोहोराची गळ होते. यासाठी कृषी विभागाशी संपर्क करून त्याच्या मदतीने रासायनिक किंवा जैविक पद्धतीने कीड व्यवस्थापन करावे. जैविक औषधांमध्ये लिंबोळी अर्क, नीम अर्क याचा वापर करावा. आंबा बागांमध्ये निळ्या रंगाचे व पिवळ्या रंगाचे चिकट सापळे लावावे, यामुळे कीड नियंत्रण होऊन आंबा पिकापासून जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
