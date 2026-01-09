शेतात काम करताना काळजी घेणे गरजेचे
चास, ता. ९ ः ‘‘शेतकऱ्यांनी शेतात काम करत असताना स्वतःची काळजी घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी सतर्क असले पाहिजे. मात्र, आपल्या परिसरात अशा दुर्घटना घडल्यास सामाजिक बांधिलकी या नात्याने कृषी विभागाशी संपर्क करून माहिती द्या. कारण त्यामुळे संबंधित परिवाराला शासनाकडून सानुग्रह अनुदान मिळू शकेल,’’ असे स्पष्ट मत आमदार बाबाजी काळे यांनी पाडळी (ता. खेड) येथे व्यक्त केले.
तालुका कृषी अधिकारी वैभव विश्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी (ता. ९) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत खेड तालुक्यातील नऊ अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या वारसांना आमदार काळे यांच्या हस्ते धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी आमदार काळे बोलत होते.
यावेळी खेड मंडळ कृषी अधिकारी वृषाली पाटील, अश्विनी नंदकर, उपकृषी अधिकारी प्रवीण शिंदे, विठ्ठल राऊत, शरद इंदोरे, सहाय्यक कृषी अधिकारी किरण कानडे, सातकर स्थळचे सरपंच विकास सातकर, सोळुचे सरपंच विनोद ठाकूर, तसेच लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना उपकृषी अधिकारी प्रवीण शिंदे म्हणाले की, ‘‘शेती व्यवसाय करत असताना शेतकरी अथवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा दुर्दैवाने रस्ते अपघातात, पाण्यात बुडून, वीज पडून, विजेचा शॅाक बसून, सर्पदंश, विषबाधा, उंचावरून पडून, हिंस्र जनावराने खाल्याने अथवा जखमी केल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू होतो, वा कायमच अपंगत्व येते, अशा अपघातग्रस्त कुटुंबाला मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. या शिवाय अपघातात दोन डोळे किंवा दोन अवयव किंवा एक डोळा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अपघातात एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. या योजनेमध्ये शेतकरी खातेदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य यांचा समावेश असून, त्याची १० ते ७५ वर्षे वयोमर्यादा आहे.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विठ्ठल राऊत व किरण कानडे यांनी, तर वृषाली पाटील यांनी आभार मानले.
