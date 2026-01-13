चोरट्यांनी रोहित्र फोडल्याने येळवली येथे वीजपुरवठा खंडीत
चास, ता. १३ ः खेड तालुक्याच्या पश्चिम डोंगराळ पट्यातील डोंगरावर वसलेल्या येळवली (ता. खेड) गावाला विद्युत पुरवठा करणाऱ्या रोहित्राची अज्ञात चोरट्यांनी तोडफोड करून त्यातील तांब्याच्या तारा व इतर साहित्य चोरून नेले. त्यामुळे संपूर्ण गावाचा वीजपुरवठा खंडीत झाला असून ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
येळवली हे गाव भीमाशंकरच्या कुशीत व डोंगरावर वसलेले आहे. गाव अभयारण्य लगत असल्याने बिबट्या व तत्सम प्राण्यांचा या गावामध्ये नेहमीच वावर असल्याने विजेची गरज मोठ्या प्रमाणावर आहे. गावामध्ये शेतीचे साधन उपलब्ध नसल्याने बहुतांश कुटुंबे मजुरी व इतर उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा बंद राहिल्यामुळे घरगुती कामकाज, पाणीपुरवठा व दैनंदिन उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच सध्या शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा काळ सुरू असल्याने रात्रीच्या वेळी अभ्यास करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. रात्रीच्या अंधारामुळे महिलांमध्ये, लहान मुलांमध्ये व ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वीज नसल्यामुळे रस्ते व घरांच्या परिसरात अंधार पसरल्याने ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ सुभाष डोळस, गौतम डोळस, लहू मेठल, यमन डोळस, विजय बाणेरे आणि अशोक बाणेरे यांनी तातडीने प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवली. चोरी झालेल्या रोहित्राची दुरुस्ती करण्या ऐवजी तात्काळ नवीन रोहित्र बसवून गावातील वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी वीज वितरण विभागाकडे केली आहे.
