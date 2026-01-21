वाडा येथे धर्मनाथ महाराजांचा उत्सव उत्साहात सुरू
चास, ता. २१ ः वाडा (ता. खेड) येथील ग्रामदैवत श्री. धर्मनाथ महाराजांचा उत्सव भक्तिभावाने व आनंदात साजरा करण्यात येत आहे, यात्रेचे मुख्य आकर्षण असलेल्या लहान मुलांच्या खेळण्याच्या ठिकाणासह महिलांचे आवडते पाळणे व ब्रेक डावून शोमध्ये सहभाग घेण्यासाठी महिलांचा सगळ्यात जास्त उत्साह होता, वाडा व पश्चिम पट्यातील हजारो लोकांनी यात्रेच्या पहिल्या दिवशी गर्दी केली होती.
माघ शुद्ध व्दितीयेपासून सुरू होणारा हा वाडा गावचा उत्सव म्हणजे तालुक्याच्या पश्चिम पट्यातील सर्वात मोठा उत्सव. सकाळी श्रींच्या मूर्तीची महापूजा व अभिषेक तसेच मान्यवरांच्या उपस्थितीत पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात देवाला हारतुरे अर्पण करण्यात आले. राज्याच्या कानकोपऱ्यातून या ग्रामदेवाच्या दर्शनासाठी भाविक हजर झाले होते. यात्रेत पहिल्या दिवशी खरी रंगत आणली पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात निघालेले देवासाठी हारतुरे. विशेष बाब म्हणजे यात्रेच्या पहिल्या दिवशी नागरिक, लहान मुले, महिला वर्ग, युवक व युवतींनी यात्रेचे खास आकर्षण असलेल्या पाळणे, ब्रेक डाऊन शो, रेल्वे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करत यात्रेचा आनंद घेतला. धर्मनाथ महाराजांच्या दर्शनासाठी मोठी रांग दिवसभर असल्याने मंदिराबाहेर पेढे, नारळ, खवा, कुंदा या व्यापाऱ्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल झाली. तर प्रामुख्याने हॅाटेल व्यवसायातही शेव-रेवडी, भेळ, शेवचिवडा, लाडू, बर्फी यांसह वडापाव व भजी यासह इतरही व्यापाऱ्यांची मोठी उलाढाल झाली.
या उत्सवाचे नियोजन धर्मराज यात्रा कमिटी वाडा, ग्रामपंचायत वाडा, समस्त ग्रामस्थ व युवक तरुण मंडळ, सुसंघटित आदर्श सेवा मंडळ, मुंबई, दहिसर, ठाणे, घाटकोपर, नाशिक फाटा, भोसरी, चाकण, पुणेकर तरुण मंडळ यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.
