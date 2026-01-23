बटाटा पिकातून १०० दिवसांत दीड लाखांचा नफा
चास, ता. २३ ः जिद्द, मेहनत व निसर्गाच्या साथीबरोबरच बाजारभावाने साथ दिल्यास शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येतात हे नक्की आहे असाच अनुभव कमान (ता. खेड) येथील शेतकरी माजी सरपंच वर्षा नाईकरे, सुरेश नाईकरे व प्रकाश नाईकरे यांना आला आहे. एक एकर क्षेत्रावर लावलेल्या बटाटा पिकाने या शेतकऱ्यांना १०० दिवसांत खर्च जाऊन तब्बल एक लाख ४० ते पंचेचाळीस ४५ हजार रुपयांचा नफा मिळाला आहे.
येथील नाईकरे परिवाराने एक एकर क्षेत्रावर तीन महिन्यांपूर्वी यांत्रिक पद्धतीने मशागत करून शेणखत पांगवून बटाटा पिकाची लागवड केली. वेळेवर खतांची मात्रा, तसेच मर्यादित स्वरूपात औषधांची फवारणी केल्याने पीक जोमदार आले. पीक परिपक्व झाल्यावर गुरुवारी (ता. २२) पिकाची काढणी करण्यात आली.
बाजारात काही दिवसांपासून बटाट्याला ८०० ते ९०० रुपये क्विंटल बाजारभाव असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त होते. मात्र, पिकाची चांगली गुणवत्ता व पिकाचा आकार पाहता बाजारात नाईकरे यांच्या बटाट्याला १२०० ते १३०० रुपये क्विंटल बाजारभाव मिळाल्याने शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले.
आम्ही साडेपाच क्विंटल बटाटा बियाणाची लागवड केली होती. स्वच्छ सूर्यप्रकाश, तसेच रात्रीच्या थंडीमुळे पिकाची वाढ जोमदार झाली व रोगाची मात्रा न झाल्याने औषधांचा खर्च वाचला. पिकाच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंत जवळपास ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च आला, तर पिकापासून सुमारे १४० क्विंटल उत्पन्न मिळाले असून, १२०० ते १३०० रुपये क्विंटल बाजारभाव मिळाल्याने सरासरी एक लाख ८० ते ८५ हजार रुपये मिळाले आहेत.
- वर्षा नाईकरे, सुरेश नाईकरे, शेतकरी
