कळमोडी धरणाचे पाणी आंबेगावला देण्यास विरोध
चास, ता. २३ : खेड तालुक्यातील जनतेला पाणी नाही, मात्र खेड तालुक्यातील कळमोडी धरणाचे पाणी आंबेगाव तालुक्याला देण्यास शासन मान्यता देते, हे चुकीचे आहे. शासन आमचा कोणताही विषय गांभीर्याने घेत नाही. चासकमान धरणात बुडीत बंधारे तातडीने घ्या, कळमोडी धरणाचे पाणी आंबेगावला देऊ नका, या मागणीसाठी खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील विविध गावांतील नागरिक बुधवारी (ता. २५) राजगुरुनगर येथे भव्य मोर्चा काढून शासनाला निवेदन देणार आहेत.
चासकमान धरणामधून कालव्याद्वारे आवर्तन सोडल्यावर खेडच्या पश्चिम पट्ट्यातील पाणलोट क्षेत्रातील अनेक गावांमधील नदीपात्रातील पाणीसाठा संपुष्टात येऊन दरवर्षी उन्हाळ्यात येथील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. गेली वीस वर्षांपासून येथील नागरिक धरणांतर्गत बुडीत बंधारे होण्यासाठी आग्रही आहेत, मात्र त्यांची ही मागणी पूर्णत्वास जात नाही. याबाबत पाणलोट क्षेत्रातील धुवोली, वांजाळे, शिरगाव, मंदोशी, मोरोशी, धामणगाव, डेहणे, एकलहरे, नायफड, शेंदूर्ली, खरोशी, आव्हाट, टोकावडे यांसह गेली अनेक वर्षे पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या गावातील नागरिक एकत्र आले असून, बुधवारी राजगुरुनगर येथे मोर्चा काढणार असल्याबाबतचे निवेदन शासनाला दिले.
बुधवारी सकाळी हुतात्मा राजगुरूंच्या पुतळ्याला, मार्केटयार्डामधील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शांततामय मार्गाने मोर्चा जुना मोटर स्टँडमार्गे पंचायत समितीमध्ये सभापती, तहसील कचेरीमध्ये तहसीलदारांना व त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन आपल्या समस्यांची माहिती देऊन मोर्चा समाप्त होणार आहे.
याबाबत सोमवारी (ता. २३) धुवोलीच्या उपसरपंच मोनिका जठार, सामाजिक कार्यकर्त्या मीनाक्षी पोखरकर, सुजाता कोरडे व शुभांगी जठार यांनी खेड तहसील, गटविकास अधिकारी, खेड पोलिस ठाण्याला निवेदन दिले.
