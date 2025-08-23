खोडदला सर्जा-राजाला पुरणपोळीचा घास
खोडद, ता.२३ : शेतकऱ्याच्या एकनिष्ठ मित्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बैलाचा श्रावणी बैलपोळ्याचा सण खोडद (ता.जुन्नर) येथे शेतकऱ्यांनी मागील अनेक वर्षांची परंपरा जपत शुक्रवारी (ता.२२) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. सणानिमित्त घर धनीनीने आपल्या लाडक्या सर्जा-राजाला पुरणपोळीचा घास भरविला.
खोडद गावातील व परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपापल्या बैलांना स्वच्छ धुवून अंघोळ घालून त्यांना झालर घातली होती.शिंगांना रंग आणि गोंडे, डोळ्यांना काजळ, गळ्यात घुंगरमाळ आणि पुष्पहार घालून, बैलांच्या अंगाखांद्यावर गुलाल भंडाऱ्याची उधळण करून बैलांना साजशृंगार करून गावातून वाजत गाजत मिरवणूक काढली.
बैलजोड्या मिरवणुकीसाठी पहिल्या पाच मानाच्या बैलजोड्यांची लिलाव पद्धतीने निवड करण्यात आली. दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी गावातील हनुमान मंदिरापासून बैलांची मिरवणूक काढली होती. येथील चौकात मिरवणूक आल्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने लेझीम खेळ खेळण्यात आला. मिरवणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी डीजे आणि पारंपरिक वाद्यावर नाचत मिरवणुकीचा आनंद लुटला. गावचे ग्रामदैवत श्री जगदंबा मातेच्या प्रांगणात बैलांची मिरवणूक आणल्यानंतर देवीचे दर्शन घेऊन बैलपोळ्याची सांगता झाली.
शेतकरी जपतात कृतज्ञतेचा भाव
बैलपोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैल तसेच इतर जनावरांना नदीवर नेऊन स्वच्छ अंघोळ घातली जाते, नंतर घरी आणून छान सजवले जाते.घरच्या मातीच्या भिंतीवर गेरूने बैलपोळा रंगवतात. बैलांच्या पाठीवर रंगीबेरंगी झुल घालून गुलाल भंडारा उधळून वाद्यांच्या गजरात गावागावातून त्यांची मिरवणूक काढली जाते. त्यांच्या अपार कष्टानेच अन्नधान्य घरात येत असते. हा कृतज्ञतेचा भाव शेतकरी या निमित्ताने व्यक्त करत असतात.
01530
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.