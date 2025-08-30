भोरवाडी-वडगाव येथे ५१ जणांचे रक्तदान
खोडद, ता. ३० : भोरवाडी-वडगाव (कांदळी, ता. जुन्नर) येथील क्रांतिवीर मित्र मंडळाने गणेशोत्सवानिमित्त सामाजिक बांधिलकी जपत शुक्रवारी (दि.२९) आयोजित केलेल्या शिबिरात ५१ जणांनी रक्तदान केले. दरम्यान, हिमोग्लोबिन कमतरतेमुळे ७० ते ८० महिलांना रक्तदानापासून वंचित राहावे लागल्याची खंत सामाजिक कार्यकर्ते सागर दहितुले यांनी व्यक्त केली. यावेळी प्रत्येक रक्तदात्याला जर्किंन आणि प्रशस्तिपत्र देण्यात आले. शिबिराचे उद्घाटन बिरोबा महाराज पतसंस्थेचे अध्यक्ष सचिन निलख, जुन्नर तालुका अखिल भारतीय मराठा महासंघ महाराष्ट्र राज्य महिला अध्यक्षा शोभा पाचपुते यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी रंगनाथमहाराज पाचपुते, योगेश भोर, देविदास भोर, सुनीता भोर, माऊली पवार, संदीप पाचपुते, नितीन निलख, जालिंदर भोर, किरण भोर, सचिन भोर, दत्तात्रेय भोर, गणेश पवार आणि शिवनेरी ब्लड बँकेचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी क्रांतिवीर मित्र मंडळाचे अध्यक्ष महेश भोर, उपाध्यक्ष कृष्णा भोर, कपिल पाचपुते, सिद्धेश भोर, मयूर भोर, ओंकार पाचपुते, राजेंद्र भोर, गणेश शिंदे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.