बिबट्यासाठी लावलेल्या पिंजऱ्यामध्ये हिवरेतर्फे नारायणगावात अडकला तरस
खोडद, ता.७ : बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात तरस अडकल्याची घटना हिवरे तर्फे नारायणगाव (ता.जुन्नर) येथे सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी घडली.
याबाबत माहिती अशी की, हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील भोरमळ्यात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात असल्याने मागील काही दिवसांपासून भोरमळ्यात वनविभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावला आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. ५) सायंकाळी भोरमळा येथील महिला मनिषा नंदाराम भोर यांनी त्यांच्या घरासमोर अचानक आलेला बिबट्या पाहिला. यामुळे या परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर वनविभागाने या ठिकाणी बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावला होता, मात्र सोमवारी सायंकाळी या पिंजऱ्यात बिबट्याच्या ऐवजी चक्क तरस अडकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तो दोन वर्षे वयाचा असून, वनरक्षक विशाल गुंड, रेस्क्यू टीमचे सदस्य ऋषी गायकवाड, फिरोज पठाण, शुभम भोर यांनी या तरसाला ताब्यात घेऊन नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले.
